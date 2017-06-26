Песков отреагировал на полемику в администрации Трампа из-за встречи с Путиным

Ранее стало известно, что президент США пошёл наперекор мнению своих советников и настоял на полноформатной встрече со своим российским коллегой. По крайней мере, об этом сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию американских СМИ о том, что Дональд Трамп настаивает на полноформатной встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге вопреки мнению своих советников. По словам представителя Кремля, споры о протокольной форме этой встречи, которые, по слухам, разгорелись в Белом доме, вторичны, поскольку речь идёт о гораздо более важной вещи — возможности первого личного общения двух президентов.

— Так или иначе, они вместе будут на одном мероприятии, в одном городе в одно время, и, так или иначе, возможность этой встречи будет. А в какой протокольной форме состоится эта встреча, думаю, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот, — прокомментировал Песков.

Он призвал журналистов всё-таки дождаться открытия саммита "Двадцатки" и констатировал, что "конкретных наработок" по возможной встрече до сих пор нет.

Отметим, что саммит G20 пройдёт в Гамбурге 7–8 июля. Именно в этом отрезке, как ожидается, должна состояться первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако в Кремле её перспективы комментируют сдержанно и настаивают, что подготовки к беседе не ведётся.