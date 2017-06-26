Лавров заявил, что разгулу терроризма в странах Африки способствует Запад

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Лавров заявил, что разгулу терроризма в странах Африки способствует Запад

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Воркнех Гебейех на пресс-конференции по итогам встречи в Доме приемов МИД России. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Он подчеркнул, что незаконные поставки оружия и передвижение террористов из Ливии в другие африканские государства начались после свержения режима Каддафи.

Планы Запада по свержению неугодных режимов на территории Африки привели к развитию терроризма. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в пресс-конференции с министром иностранных дел Эфиопии Воркнехом Гебейеху.

— Мы подтверждаем нашу солидарность с африканскими странами, которые противостоят угрозе терроризма. Угроза появилась после того, как внерегиональные страны, западные страны, осуществили ряд проектов по свержению неугодных им режимов — грубое нарушение международного права. И эти проекты вылились в разгул терроризма, — подчеркнул Лавров.

Как отметил министр, незаконные поставки оружия и передвижение террористов из Ливии в другие африканские государства начались после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, и теперь ИГИЛ* обретает новых союзников в Нигерии, Магрибе и Сомали.

По его мнению, единственным выходом в сложившейся ситуации является формирование международного антитеррористического фронта.

— Формирование такого фронта тормозится и теми, кто хотел бы половить рыбку в мутной воде и поспекулировать на тему ликвидации террористической угрозы как главного приоритета мирового сообщества, — подчеркнул Лавров.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.

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