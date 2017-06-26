МЧС опубликовало экстренное предупреждение из-за надвигающейся на Москву грозы

По данным ведомства, столицу в ближайшие часы ожидает сильный дождь с порывами ветра до 20 м/с, возможен град.

МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве из-за сильного ухудшения погодных условий. Как ведомству сообщили синоптики, в ближайшие часы в столице пройдёт гроза, которая может сопровождаться сильным ветром и даже градом. Такая погода, по данным МЧС, продержится как минимум до девяти часов вечера.

— По информации ФГБУ "Центральное УГМС", сегодня, 26.06.17 г., до 21:00

по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, юго-западный ветер 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 15–20 м/с, — говорится в предупреждении МЧС.

Специалисты ведомства рекомендовали москвичам и гостям столицы по возможности на время действия экстренного предупреждения находиться в помещениях и укрытиях, не находиться вблизи широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, деревьев. Водителям рекомендовано проявить максимальное внимание на дороге или вовсе отказаться от использования личного автотранспорта на время непогоды.