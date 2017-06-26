Казахстан перестал принимать инновационные вагоны РЖД

Как отмечается, инфраструктура страны не готова к движению вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось.

Представители компании "КТЖ — Грузовые перевозки", входящей в Казахстанские железные дороги, сообщили России об ограничениях, сообщает "Коммерсант". Как отметили в Астане, такое решение связано с тем, что инфраструктура страны не готова к движению вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось.

При этом инновационными, как отмечается, считаются вагоны с повышенной нагрузкой на ось (25 и более тонн). Сообщается, что в России порядка 65 тысяч подобных вагонов. Как отметил собеседник издания в Ространснадзоре, действия КТЖ противоречат решениям Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. Ранее его представители одобрили курсирование вагонов с осевыми нагрузками 25 тонн.

Как сообщили в Ространснадзоре, на текущей неделе пройдёт очередное заседание профильной комиссии.