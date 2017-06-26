В Сан-Паулу автомобиль протаранил толпу скейтбордистов — видео

В результате ДТП пострадало, по разным данным, от трёх до восьми человек. Все они — школьники и студенты в возрасте от 16 до 22 лет. Водитель скрылся.

Бразильский телеканал TVNZ опубликовал видео аварии, во время которой на одной из улиц Сан-Паулу чёрный кроссовер на большой скорости протаранил группу скейтбордистов. Как минимум три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, а ещё четырём пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте. Водитель скрылся с места преступления, и телевизионщики надеются, что кто-то из зрителей может узнать его машину или поделится с полицией другими ценными сведениями, которые помогут в поимке преступника.