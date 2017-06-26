Помощник Путина сообщил о росте спроса на корабли РФ после операции в Сирии

По данным Владимира Кожина государства прежде всего интересуются российскими быстроходными катерами и средствами береговой охраны.

Российские военные корабли начали пользоваться повышенным спросом среди иностранных государств. Об этом журналистам сообщил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин. По его данным, этот спрос спровоцировало успешное применение российского флота в рамках операции в Сирии.

— Все наблюдают за тем, как наши корабли там работают. Спрос здесь вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос и на эти средства — фрегаты, корветы, — заявил Владимир Кожин.

Как отметил эксперт, больше всего иностранные покупатели приобретают быстроходные катера, средства береговой охраны, а также малые катера, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.