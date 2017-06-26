Джоан Роулинг поблагодарила читателей на 20-летие первой книги о Гарри Поттере

Роман "Гарри Поттер и Философский камень" впервые появился в продаже 26 июня 1997 года.

Известная писательница Джоан Роулинг поблагодарила своих читателей в "Твиттере" в честь двадцатилетия выхода первой книги о волшебнике Гарри Поттере.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It's been wonderful. Thank you.#HarryPotter20 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 26 июня 2017 г.

— 20 лет назад мир, в котором жила лишь одна я, был открыт для других. Это было потрясающе. Спасибо вам, — пишет Роулинг.

Гарри Поттер — главный герой одноимённой серии романов. Всего про него вышло семь книг, а также пьеса "Гарри Поттер и Проклятое дитя" про детей известного волшебника и его друзей. Главную роль в экранизациях сыграл Дэниэл Рэдклифф.