Джоан Роулинг поблагодарила читателей на 20-летие первой книги о Гарри Поттере

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Джоан Роулинг поблагодарила читателей на 20-летие первой книги о Гарри Поттере

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Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Фото: © East News/Polaris Images

Роман "Гарри Поттер и Философский камень" впервые появился в продаже 26 июня 1997 года.

Известная писательница Джоан Роулинг поблагодарила своих читателей в "Твиттере" в честь двадцатилетия выхода первой книги о волшебнике Гарри Поттере.

— 20 лет назад мир, в котором жила лишь одна я, был открыт для других. Это было потрясающе. Спасибо вам, — пишет Роулинг.

Гарри Поттер — главный герой одноимённой серии романов. Всего про него вышло семь книг, а также пьеса "Гарри Поттер и Проклятое дитя" про детей известного волшебника и его друзей. Главную роль в экранизациях сыграл Дэниэл Рэдклифф.

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