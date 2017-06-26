Треть украинцев выступила за то, чтобы сделать русский государственным языком

Как отметили исследователи, в последние два года поддержка русского языка со стороны жителей Украины продолжает показывать рост.

Специалисты социологической группы "Рейтинг" провели опрос среди трёх тысяч жителей Украины и по итогам сообщили, что треть из них выступает за то, чтобы русскому языку присвоили статус государственного.

— Предоставление русскому языку статуса государственного поддерживает 30%, 7% не определились, — отмечается в сообщении.

По словам специалистов, за последние два года на Украине наблюдается незначительный рост поддержки данной инициативы. За это чаще остальных выступают на востоке и юге страны.

Опрос проводился с 22 по 31 мая. В нём принимали участие совершеннолетние жители страны. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.