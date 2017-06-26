ДНР: Украинский офицер растерял секретные документы АТО из-за пьянства

Согласно данным разведки народной республики, в документах содержались секретные сведения о перевозке запрещённых вооружений в зону конфликта в Донбассе.

Вооружённые силы ДНР фиксируют участившиеся случаи упаднических настроений и халатности среди украинских военнослужащих в зоне так называемой АТО. Например, республиканской разведкой был зафиксирован факт утраты секретных документов в 57-й бригаде ВСУ. По предварительным данным, командир инженерно-сапёрного взвода перебрал спиртного, находясь на службе, и потерял пакет с документами, в которых раскрывался план переброски в Донбасс запрещённых вооружений.

— Выполнение задачи было поручено начальнику инженерной службы прапорщику Биктимирову Руслану. Который во время остановки 13 июня 2017 г. на станции города Николаева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил утрату вверенного ему пакета. Что стало причиной задержки отправки эшелона более чем на сутки, — сообщил журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Кроме того, представитель МО ДНР отметил, что данный факт был скрыт от вышестоящего командования украинских войск и киевских властей. Командир бригады намеренно скрыл факт утечки информации, а провинившегося офицера лишь уволил со службы.