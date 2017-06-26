В Турции мужчина ударил девятилетнюю девочку камнем по голове

Преступника нашли только спустя два месяца после инцидента. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В турецкой провинции Самсун мужчина по имени Осман С. ударил камнем по голове девятилетнюю девочку, которая вместе с ещё двумя подружками каталась на велосипеде. Как сообщает Daily Mail, ребёнок потерял сознание и был госпитализирован. Девочку выписали спустя несколько дней.

33-летнего мужчину нашли только спустя два месяца, после того как он напал на девушку на автовокзале. Оказалось, что Оман С. работает строителем и не помнит произошедшего инцидента с ребёнком. Он был задержан полицией и обвинён в попытке убийства. В настоящий момент мужчина находится в психиатрической клинике, где специалисты должны определить, здоров ли он. Если нападавшего признают вменяемым, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.