Известно, что причиной стал прогул общественных работ. Сейчас гонщицу везут в суд на арест.

Стритрейсершу Мару Багдасарян задержали в Москве, передаёт телеграм-канал Mash.

— Сейчас её задержали приставы, якобы по причине того, что она пропустила часть рабочего дня, везут в суд, — рассказал адвокат Багдасарян Давид Кемулария.

Как ранее писал Лайф, девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства за использование поддельного больничного.

Мара Багдасарян стала известна после полицейской погони за "гелендвагеном" в мае 2016 года в Москве. Молодые люди из богатых семей демонстративно нарушали ПДД, уезжая от стражей порядка. При этом они записывали гонку на видео и выкладывали происходящее в Сеть.