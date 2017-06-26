Погребинский: Число желающих сделать русский госязыком на Украине впечатляет

Ранее исследователи сообщили, что треть украинцев хочет, чтобы русский язык стал государственным.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал внушительным показатель в 30%. Именно такое число украинцев хочет, чтобы русский язык стал государственным в стране.

— 30% — это очень внушительная цифра, учитывая колоссальную антирусскую пропаганду. Это впечатляет кого угодно, но не украинскую власть, которая плевать хотела на общественное мнение, — отметил он.

Ранее исследователи социологической группы "Рейтинг" опубликовали результаты опроса, по итогам которого выяснилось, что треть опрошенных хочет сделать русский государственным языком. 7% воздержались. Опрос проводили среди трёх тысяч жителей Украины.