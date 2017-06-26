Кличко представил новый въездной знак в Киев за 1,6 млн гривен

Конструкция состоит из надписи с названием города и изображения защитника столицы Украины — архангела Михаила.

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый въездной знак в Киев, который установили на Бориспольском шоссе. Конструкция обошлась городу в 1,6 млн гривен (более 3,5 млн рублей). Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

— На шести въездах в Киев мы планируем установить новые архитектурно-дорожные въездные знаки. Это первое, что видит человек, приезжая в любой город, — прокомментировал событие Кличко.

Въездной знак состоит из надписи "Киев" (высота каждой буквы — три метра) и изображения защитника города архангела Михаила (силуэт высотой более восьми метров).