Дуров рассказал, к чему может привести ослабление шифрования в Telegram

При этом программист отметил, что риск терактов всё равно остаётся, ведь в Париже боевики использовали одноразовые телефоны и общались при помощи СМС.

Создатель Telegram Павел Дуров считает, что ослабление шифрования в мессенджерах может привести к подрыву нацбезопасности страны и поставить всех пользователей под удар. При этом риск терактов не исключается, подытожил известный программист.

— Ослабление шифрования во всех мессенджерах приведёт к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России, — написал Дуров на своей странице во "ВКонтакте".

Он также добавил, что отказ от шифрования также может сделать граждан России беззащитными перед атаками хакеров. Кроме того, они могут подвергнуться шантажу со стороны коррумпированных чиновников, пояснил Дуров.

— При этом риск терактов не исчезнет — как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования, — подытожил создатель Telegram.

Так Дуров отреагировал на сообщения ФСБ РФ о том, что исполнитель теракта использовал Telegram для подготовки теракта в Санкт-Петербурге.