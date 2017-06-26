В Индии студент умер в фитнес-зале через пару дней после начала тренировок

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В Индии студент умер в фитнес-зале через пару дней после начала тренировок

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Фото: ©Flickr/trident2963

По предварительной версии медиков, причиной смерти молодого человека стал сердечный приступ.

19-летний студент из индийского города Насик скончался в тренажёрном зале спустя пару дней после начала тренировок. Как пишет газета Mirror, возможная причина смерти молодого человека — сердечный приступ.

Пока судмедэксперт не вынес окончательного решения и не провёл аутопсию.

Отец погибшего студента не верит в произошедшее. По словам мужчины, здоровье его сына было в полном порядке. Однако полиция располагает информацией о том, что незадолго до смерти молодой человек начал чувствовать недомогание.

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