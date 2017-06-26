Хэмилтон не хочет обсуждать с Феттелем инцидент на Гран-при Азербайджана

Пилот считает неуважением поступок немца во время гонки, однако диалог намерен вести только на трассе.

Пилот команды "Мерседес" "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон заявил, что не намерен обсуждать с немецким пилотом "Феррари" Себастьяном Феттелем произошедший на Гран-при Азербайджана инцидент. По его мнению, наиболее важный диалог происходит на трассе.

— Во-первых, у него нет моего номера. Я же со своей стороны продолжу разговор на трассах, это для меня куда важнее, — отметил британец. — Я слышал, что он сказал обо мне после гонки. Я не собираюсь ни на кого показывать пальцем.

Хэмилтон отметил, что его больше беспокоит результат гонки — то, что он не смог победить. И все силы он намерен отдать на то, чтобы быть первым в оставшихся 12 гонках.

— Потребуется время, чтобы разобрать ситуацию, но в любом случае — это неуважение, — отметил гонщик. — Надеюсь, дети, увидев это, не решат, что так правильно.

Напомним, во время гонки в Баку лидер сезона Себастьян Феттель врезался в резко замедлившуюся машину Льюиса Хэмилтона, а затем предпринял небольшой таран. В итоге Феттелю дали штраф за спровоцированное ДТП.