Житель ЛНР отказался от пенсии, чтобы не заниматься шпионажем в пользу Украины

Сотрудники СБУ заявили пожилому человеку, что если он хочет получать пенсию, то должен собирать информацию о ЛНР и завербовать собственного сына.

Житель города Стаханова в ЛНР, пенсионер Иван Богомаз едва не стал агентом украинской разведки, но не по собственной воле. Мужчина отправился в город Северодонецк за украинской пенсией, но был задержан на КПП сотрудниками Службы безопасности Украины. Буквально сразу сотрудники СБУ принудили пожилого человека к сотрудничеству.

— Сотрудники СБУ заставляли меня поверить в то, что мой сын чуть ли не террорист и убийца. Якобы он вместе с Моторолой Дебальцево брал. Склоняли к одному — стать их агентом и завербовать сына. Я подписал все бумаги, зачитал написанное на видеокамеру и только после этого меня отпустили, — пояснил Иван Богомаз.

Пенсионеру был присвоен позывной Дед. СБУ дали Ивану Богомазу задание собрать любую информацию о военнослужащих ЛНР, а также завербовать в пользу Украины своего сына. За это пенсионеру пообещали беспрепятственно въезжать на территорию Украины и получать пенсию. Сразу после того, как пенсионер оказался на территории ЛНР, о случившемся он рассказал сыну и обратился за помощью в МГБ ЛНР. Мужчина заявил, что лучше останется без пенсии, чем встанет на путь предательства.