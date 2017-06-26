Социальная сеть Facebook займётся производством собственных сериалов и оригинального контента. Как сообщает издание The Wall Street Journal, первые результаты можно будет увидеть в конце лета.
По словам источников журнала, компания рассчитывает, что бюджет каждой серии будет около трёх миллионов долларов. Также Facebook планирует запускать программы с меньшим бюджетом — 400–900 тысяч за эпизод.
Отмечается, что компания будет работать с порталами BuzzFeed, ATTN и Refinery 29 над созданием десятиминутных роликов.
Целевая аудитория таких сериалов и программ — от 13 до 34 лет. В оригинальном контенте корпорации не будет места для политической повестки, нецензурных выражений и сцен сексуального характера. Одно из главных отличий от продукции Netflix и Amazon — серии будут выходить по одной, а не целым сезоном сразу.
В Facebook эту информацию не прокомментировали.
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