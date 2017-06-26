МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение до утра вторника

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МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение до утра вторника

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Дождь в Москве. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ожидается, что порывы ветра в столице достигнут 23 метров в секунду, также жителей Москвы ждут ливни и град.

До утра вторника, 27 июня, в столице действует штормовое предупреждение. Как сообщает "Утро.ру" со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, ожидаются сильный дождь, град, шквалистый ветер и грозы.

Непогода с усилением ветра до 23 метров в секунду ожидается в ближайшие один-два часа и будет сохраняться до утра вторника.

Ранее синоптики объявили в столичном регионе жёлтый уровень опасности.

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