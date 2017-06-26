Выдра-гимнаст удивляет посетителей зоопарка трюками c полотенцем

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Выдра-гимнаст удивляет посетителей зоопарка трюками c полотенцем

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Питомец стойко выдерживает "препятствия" независимо от того, с какой силой его раскручивают.

Смотрительница морского парка в японской Канагаве развлекает выдру тем, что раскручивает её на полотенце. Животное в это время держится зубами.

Кроме раскручивания "с зубами" выдра также занимается "гимнастикой". Казалось бы, животное должно утомиться от таких "упражнений", но питомец категорически не хочет их прекращать. Когда у него пытаются отобрать полотенце, животное цепляется лапами, не желая отдавать "турник".

Выдра поражает посетителей японского зоопарка своими гимнастическими трюками на полотенце

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