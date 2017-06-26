Колокольцев сообщил о блокировке 16 тысяч "групп смерти" с начала 2017 года

Всего в реестре запрещенных сайтов за последние пять лет оказались 154 тысячи доменных имен.

С начала 2017 года в России заблокировано более 16 тысяч "групп смерти", сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

— Особое беспокойство вызывают так называемые группы смерти. Только в этом году их внесено в реестр более 16 тысяч, — пояснил министр на заседании правкомиссии по профилактике правонарушений.

Глава МВД РФ также добавил, что все в реестр запрещенных сайтов уже внесено 154 тысячи доменных имен.

Колокольцев напомнил, что с 7 июня в России действует уголовная ответственность за склонение к самоубийству в Интернете.