Колокольцев сообщил о блокировке 16 тысяч "групп смерти" с начала 2017 года

С начала 2017 года в России заблокировано более 16 тысяч "групп смерти", сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
— Особое беспокойство вызывают так называемые группы смерти. Только в этом году их внесено в реестр более 16 тысяч, — пояснил министр на заседании правкомиссии по профилактике правонарушений.
Глава МВД РФ также добавил, что все в реестр запрещенных сайтов уже внесено 154 тысячи доменных имен.
Колокольцев напомнил, что с 7 июня в России действует уголовная ответственность за склонение к самоубийству в Интернете.
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