Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии из-за некорректных высказываний

Речь идёт о заявлениях Игоря Кизима про учения "Славянское братство — 2017", которые состоялись 6–14 июня.

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии из-за некорректных высказываний про учения "Славянское братство — 2017". Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

— Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Белоруссией и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Белоруссии в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии.

Напомним, что Игорь Кизим назвал учения "Славянское братство — 2017" показательным фарсом и утверждал, что они прошли без международного наблюдения.

Учения состоялись 6–14 июня на полигоне Брестский. В мероприятии участвовали ВДВ России, Силы специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии. На "Славянском братстве" присутствовало более тысячи военных, а также около 150 единиц белорусской и российской техники.