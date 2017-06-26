Город женихов. Петербург возглавил рейтинг регионов с самыми одинокими мужчинами

Москвичи же оказались на четвёртом месте в списке ищущих любовь на сайтах знакомств.

Наибольшее количество одиноких мужчин в России проживает в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал "Утро.ру", отмечая, что более 8% из числа представителей сильного пола в Северной столице ищут любовь на сайтах знакомств.

На втором месте в рейтинге — Крым, где в Интернете любовь ищет 7,34% мужчин. Третьи в списке — мужчины из Липецкой области (7,16%). Столичные мужчины — на четвёртой строчке топа одиночек. В Москве любовь на сайтах знакомств ищет 6,58% жителей мужского пола.

Также в рейтинг вошли мужчины из Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ярославской и Псковской областей, а также Краснодарского и Камчатского краёв.