Девочку, пострадавшую во время стрельбы в московской коммуналке, признали пьяной

Задержанный стрелок утверждает, что 16-летняя девочка-подросток первой накинулась на него, а он лишь оборонялся.

Стали известны подробности инцидента со стрельбой по детям в коммуналке на юге Москвы. Как сообщил телеграм-канал Mash, медики установили, что пострадавшая 16-летняя девочка, в которую попало сразу три пули из травматического оружия, была пьяна в момент инцидента. Стрелявший по детям мужчина ранее заявлял, что применил оружие в целях обороны, поскольку девочка первой напала на него.

Кроме того, сообщается, что девочка уже была замечена в другом противоправном инциденте. В начале года она нанесла побои бомжу в одном из столичных торговых центров.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Врачи диагностировали у девочки перелом стопы и ранение плеча из травматического оружия.

Девочка также получила огнестрельное ранение в области колена.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в одном из домов на улице Нагатинской мужчина открыл огонь из травматического оружия по детям 16, 12 и 10 лет. Все трое несовершеннолетних были госпитализированы с травмами.