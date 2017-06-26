В Греции полиция изъяла у грабителей 700 кг золота и драгоценностей на €50 млн

Добычей членов банды зачастую становились не только изделия из благородных металлов, но и реликвии, такие как иконы или коллекционные монеты.

Греческая полиция накрыла банду преступников, на счету которой рекордное число краж ювелирных изделий в Аттике и в других регионах страны. Злоумышленники действовали не только как воры-домушники, но и порой прибегали к грабежам и разбоям с использованием оружия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По месту жительства членов банды, а также в многочисленных тайниках была обнаружена большая часть их добычи, нажитой преступным путём за последние несколько лет. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции представитель местной полиции, речь идёт о золотых украшениях, драгоценных камнях, реликвиях, коллекционных монетах и иконах общим весом в 700 килограммов.

— Членами преступной сети совершено более трёх тысяч грабежей и краж. А общий оборот незаконной деятельности преступной сети на данный момент превышает 50 миллионов евро, — сообщил руководитель управления Христос Папазафирис.