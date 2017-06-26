Владимира Этуша перевели в нейрореанимацию

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Владимира Этуша перевели в нейрореанимацию

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Владимир Этуш. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Медики исключили перелом шейного отдела позвоночника у народного артиста СССР, который предполагался ранее.

Кумир миллионов россиян получил ушиб шейного отдела позвоночника и сотрясение в результате падения в стоматологической клинике Москвы. Ранее сообщалось, что он ударился головой о перекладину.

Врачи клиники пришли на помощь артисту до приезда скорой. Пострадавшего актёра госпитализировали с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился.

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