Вин Дизель первым показал трёхмесячную дочь "чудо-женщины" Галь Гадот

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Вин Дизель первым показал трёхмесячную дочь "чудо-женщины" Галь Гадот

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Маленькая Майа родилась 20 марта и до сих пор её фотографии нигде не публиковались.

Американский актёр Вин Дизель первым опубликовал фотографию дочери актрисы Галь Гадот, с которой вместе снимался в трёх частях серии фильмов "Форсаж". Снимок появился на странице Дизеля в "Фейсбуке".

— Когда мы не играем супергероев... Вся наша любовь, — подписал фото Дизель.

Это первое фото младшей дочери Гадот и израильского бизнесмена Ярона Версано — Майи, которая родилась 20 марта. Также у пары есть пятилетняя дочь Альма.

Галь Гадот играла роль Жизель в четвёртом, пятом и шестом "Форсажах". В этом году в прокат вышел фильм "Чудо-женщина", в котором актриса сыграла главную роль.

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