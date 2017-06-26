Вин Дизель первым показал трёхмесячную дочь "чудо-женщины" Галь Гадот

Маленькая Майа родилась 20 марта и до сих пор её фотографии нигде не публиковались.

Американский актёр Вин Дизель первым опубликовал фотографию дочери актрисы Галь Гадот, с которой вместе снимался в трёх частях серии фильмов "Форсаж". Снимок появился на странице Дизеля в "Фейсбуке".

— Когда мы не играем супергероев... Вся наша любовь, — подписал фото Дизель.

Это первое фото младшей дочери Гадот и израильского бизнесмена Ярона Версано — Майи, которая родилась 20 марта. Также у пары есть пятилетняя дочь Альма.

Галь Гадот играла роль Жизель в четвёртом, пятом и шестом "Форсажах". В этом году в прокат вышел фильм "Чудо-женщина", в котором актриса сыграла главную роль.