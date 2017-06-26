В США произошёл взрыв на борту военного самолёта

На авиационной станции Маримар в американском Сан-Диего произошёл взрыв на борту истребителя-бомбардировщика FA-18. Как сообщает издание New York Daily News, в результате инцидента двое военнослужащих получили сильные ожоги. Сам же самолёт получил серьёзные повреждения.

По словам представителя третьего авиакрыла морской пехоты — майора Курта Сталя, в настоящий момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Причины взрыва на борту самолёта устанавливаются.