В США произошёл взрыв на борту военного самолёта

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В США произошёл взрыв на борту военного самолёта

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Истребитель F-18. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

На авиационной станции Маримар в американском Сан-Диего произошёл взрыв на борту истребителя-бомбардировщика FA-18. Как сообщает издание New York Daily News, в результате инцидента двое военнослужащих получили сильные ожоги. Сам же самолёт получил серьёзные повреждения.

По словам представителя третьего авиакрыла морской пехоты — майора Курта Сталя, в настоящий момент пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Причины взрыва на борту самолёта устанавливаются.

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