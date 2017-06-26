В Риме найден дом, построенный во II–III веке

Исследователи сделали вывод, что два помещения здания дожили до наших дней благодаря пожару.

В Риме строители третьей линии метро обнаружили деревянный дом, который, как предполагается, был построен во II–III веке. Об этом сообщают местные СМИ.

Roma come Pompei: casa carbonizzata spunta sotto Metro C. C’è anche un cane https://t.co/mMS4GZHed7 pic.twitter.com/XjvLaSE3Tj — Corriere della Sera (@Corriere) 26 июня 2017 г.

По мнению археологов, два помещения дожили до наших дней благодаря пожару: древесина сохраняется только в особых благоприятных климатических и температурных условиях, а также после стихийных бедствий.

Данная находка располагается недалеко от Колизея на глубине десятка метров. Уникальной её делают обугленные части деревянного потолка и несколько предметов мебели — столы и табуреты. Обнаружены также скелеты двух домашних животных — кошки и собаки.