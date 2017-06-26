В Риме найден дом, построенный во II–III веке

Читайте также

В Риме найден дом, построенный во II–III веке

8
Исследователи сделали вывод, что два помещения здания дожили до наших дней благодаря пожару.

В Риме строители третьей линии метро обнаружили деревянный дом, который, как предполагается, был построен во II–III веке. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению археологов, два помещения дожили до наших дней благодаря пожару: древесина сохраняется только в особых благоприятных климатических и температурных условиях, а также после стихийных бедствий.

<p>Фото: twitter.com</p>

Данная находка располагается недалеко от Колизея на глубине десятка метров. Уникальной её делают обугленные части деревянного потолка и несколько предметов мебели — столы и табуреты. Обнаружены также скелеты двух домашних животных — кошки и собаки.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!