Виталий Савельев высоко оценил деятельность Шереметьево

Награды Skytrax считаются для авиакомпаний и аэропортов главной премией в авиаиндустрии.

Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев высоко оценил деятельность новых акционеров аэропорта Шереметьево. Кроме того, он рассказал, что сейчас перевозчик планирует добиться 5 звёзд в рейтинге британской исследовательской компании Skytrax, а воздушная гавань им в этом поможет.

— Мы изучаем получение пяти звезд. Аэропорт может получить без авиакомпании пять звёзд, авиакомпания без аэропорта пять звёзд получить не может. Шереметьево готово нам во всём помогать, — пояснил Савельев в рамках годового общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии".

Стоит отметить, "Аэрофлоту" первому из российских компаний вручили четыре звезды Skytrax, оценив качество сервиса. При этом авиаперевозчик шесть раз получал престижную международную премию Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".