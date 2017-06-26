На встрече с Савченко в Николаеве полицейский прошёлся ботинком мужчине по лицу

Поступок возмутил присутствующих, которые незамедлительно начали отталкивать сотрудника от лежащего на земле мужчины.

Во время встречи украинского депутата Надежды Савченко с жителями Николаева 25 июня полицейский прошёлся по лицу лежащему на земле человеку, сообщают украинские СМИ со ссылкой на журналиста Назара Приходько.

— Сапог системы на лице добровольца. Раньше мы считали это горькой метафорой, теперь это конкретная реальность, — написал репортёр.

Видео инцидента было опубликовано в Сети. На ролике видно, что поступок полицейского возмутил присутствующих. Люди стали отталкивать сотрудника и кричать. Коллеги оттащили стража правопорядка от лежащего на земле мужчины.

Ранее Лайф сообщал ещё об одном инциденте во время встречи Надежды Савченко с горожанами. В центре Николаева её забросали яйцами, скандируя различные лозунги.