"Роснефть" заключила мировое соглашение с РБК в споре из-за статьи о Сечине

Ранее суд признал информацию, опубликованную в издании холдинга, не соответствующей действительности, и попросил убрать её с сайта.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" и холдинг РБК пришли к мировому соглашению в споре о статье про Игоря Сечина.

Речь идёт о материале под названием "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". В ней утверждалось, что глава нефтегазовой компании "опасается, что BP соберёт блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5% её акций", а "чтобы этого не произошло, он просит правительство ограничить права покупателей".

— Прошу приобщить утверждение о мировом соглашении, — заявил в зале Арбитражного суда Московского округа представитель "Роснефти".

Ранее Лайф писал, что Девятый апелляционный суд отменил решение судьи Болдунова, который обязал холдинг РБК выплатить 390 тысяч рублей по иску "Роснефти". После этого судья ушёл в отставку, а телеканалу и сайту постановили выпустить опровержения.

Напомним, нефтяная компания требовала выплатить ей 3,2 млрд рублей в качестве компенсации.