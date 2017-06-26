Склонна к насилию? Сотрудницу полиции хотят уволить из-за съёмок в БДСМ-порно

В свою защиту американская правоохранительница заявляет, что никогда не занималась сексом на камеру, не представала в кадре голой и причиняла боль коллегам по фильмам только по их желанию.

В США сотруднице полиции округа Гудзон Кристен Хаймэн грозит увольнение, если по итогам психологического тестирования выяснится, что она склонна к насилию. Причиной таких подозрений у руководства стало БДСМ-порно, в котором, как случайно выяснилось, девушка снималась до поступления в полицию. Как сообщает издание New York Post, Кристен Хаймэн исполняла роль "госпожи" в кино для взрослых. В частности, она била голых мужчин ногой в область паха и наступала им на лицо каблуками. Кроме того, в адрес женщины-полицейского прозвучали и обвинения в проституции.

В настоящий момент девушку отстранили от службы, хотя ей оставалось лишь шесть дней до окончания полицейской академии, чтобы полноправно вступить в должность правоохранителя. Руководство полиции сообщило Хаймэн, что она сможет вернуться к исполнению своих обязанностей и окончить обучение сразу после встречи с психологом. Однако девушка уже отказалась проходить психологическое тестирование.

Кристен Хаймэн категорически отвергает все обвинения. Как полицейский пояснила журналистам, она действительно снималась в фильмах для взрослых с 2008 по 2012 год. Однако во всех фильмах она была одета и не занималась сексом на камеру. Кроме того, все сцены с насилием были сняты по желанию участников, а её персонаж не имеет ничего общего с ней самой.

Отметим, что до поступления в полицию девушка получила образование фельдшера скорой помощи, а также успела поработать несколько лет телефонным оператором в службе спасения.