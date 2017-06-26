Карякин поздравил женскую сборную с первой в истории победой на ЧМ по шахматам

Российский шахматист Сергей Карякин поздравил женскую сборную с первой в истории командной победой на чемпионате мира. Как рассказал спортсмен Лайфу, Российская шахматная федерация на правильном пути.
— Играли они прекрасно, видно было, что женщины доминируют, играют лучше всех. Шахматы на подъёме, и Российская шахматная федерация на правильном пути. Я держу связь и с женской сборной, я в хороших отношениях с Екатериной Лагно. Я её знаю лет с пяти, — отметил шахматист.
Женская сборная России впервые в своей истории победила на командном чемпионате мира. Спортсменки из РФ завоёвывали медали на всех пяти предыдущих чемпионатах мира. До победы они забрали четыре серебра и бронзу.
- Популярные
- По времени