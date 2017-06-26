Порошенко пригласил французских сенаторов в Донбасс

В то же время украинский президент подчеркнул, что несанкционированное посещение Крыма и Донбасса недопустимо.

Украинский президент Пётр Порошенко в рамках встречи с главой Сената Франции Жераром Ларше пригласил французских сенаторов в Донбасс. Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства главы государства.

— Президент Украины пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся в Донбассе, — говорится в сообщении.

При этом Порошенко подчеркнул, что несанкционированные поездки французских депутатов в Крым и Донбасс недопустимы.

Ранее Лайф сообщал о том, что украинский президент Украины предложил назвать новые проекты по снижению украинского кризиса в честь Эммануэля Макрона.