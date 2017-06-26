В ФИФА сообщили, что все российские футболисты перед КК-2017 сдали допинг-тест

Все футболисты сборной России перед Кубком конфедераций — 2017 прошли тест на допинг. Как пояснил глава департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, результаты оказались отрицательными.

Все футболисты сборной России прошли допинг-тестирование перед Кубком конфедераций, все результаты негативные Глава департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий

Ранее британские СМИ сообщили о якобы положительных допинг-пробах российских футболистов на чемпионате мира 2014 года.