В ФИФА сообщили, что все российские футболисты перед КК-2017 сдали допинг-тест

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В ФИФА сообщили, что все российские футболисты перед КК-2017 сдали допинг-тест

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Все футболисты сборной России перед Кубком конфедераций — 2017 прошли тест на допинг. Как пояснил глава департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, результаты оказались отрицательными.

Все футболисты сборной России прошли допинг-тестирование перед Кубком конфедераций, все результаты негативные

Глава департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий

Ранее британские СМИ сообщили о якобы положительных допинг-пробах российских футболистов на чемпионате мира 2014 года.

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