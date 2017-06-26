Мару Багдасарян отпустили из зала суда

Скандально известную гонщицу ранее задержали за прогулы общественных работ и доставили в суд для ареста.

Суд над стритрейсершей Марой Багдасарян не состоялся, передаёт корреспондент Лайфа. Судья вернул дело гонщицы в Федеральную службу судебных приставов.

— Суд вернул административное дело судебным приставам для устранения нарушений. Дело возвращено из-за неполноты представленных сведений, — рассказали в суде.

Причиной задержания девушки стал прогул исправительных работ. Мара поделилась с журналистами, что всё-таки не избежала участи уборщицы. Ей приходится убираться в ГБУ "Жилищник", в том числе и орудуя веником и совком.

Как ранее сообщал Лайф, девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства за использование поддельного больничного.

Мара Багдасарян стала известна после полицейской погони за "гелендвагеном" в мае 2016 года в Москве. Молодёжь из богатых семей демонстративно нарушала правила дорожного движения, провоцируя инспекторов, и записывала гонку на видео.