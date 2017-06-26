На Украине школьный выпускной завершился дракой, стрельбой и поножовщиной

В результате инцидента двое участников конфликты были госпитализированы, ещё троим оказали медицинскую помощь на месте.

В украинском селе Лукановка в Николаевской области во время школьного выпускного произошла драка между отдыхающими и прибывшей на праздник группой лиц, сообщает телеканал "112 Украина". Инцидент произошёл 25 июня.

В результате инцидента пострадало пять человек, трое получили огнестрельные и ножевые ранения, у одного участника драки сломана челюсть.

По словам начальника местной полиции Александра Горпинича, на выпускной вечер приехала группа людей, у которых возникла драка с празднующими. Нежданные гости решили вызвать подмогу, что повлекло за собой ещё более массовый конфликт. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.