Блогер по ошибке съела ядовитое растение вместо алоэ вера

Девушка хотела доказать, что алоэ есть полезно, но вместо этого попала в больницу.

В Китае девушка-блогер Жанг снимала видео о том, как полезно есть алоэ. Как сообщает Daily Mirror, она откусила кусочек, сказала, что это очень вкусно. В это время пользователи обратили внимание на странные перемены в лице девушки.

Она призналась, что растение очень горькое. Как оказалось, вместо алоэ она ела агаву, которая похожа лишь внешне, а на самом деле считается ядовитым растением.

Блогер съела ядовитую агаву в прямом эфире, перепутав растение с алоэ вера Фото: Daily Mirror

У девушки онемел рот, началось жжение в желудке и пропал голос. Врачи так же обнаружили у нее сыпь и волдыри. Медикам пришлось выкачивать яд из организма блогера.