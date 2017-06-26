50-летняя актриса Сальма Хайек оголилась на селфи

Звезда фильма "От заката до рассвета" хотела продемонстрировать макияж, но если вглядеться в задний план фотографии, то можно увидеть её обнажённый торс в отражении зеркала.

50-летняя актриса Сальма Хайек, известная своей элегантностью, поразила поклонников откровенным селфи. Сначала взгляд привлекает вечерний макияж звезды Голливуда, но в отражении зеркала на заднем плане видно, что Хайек фотографировалась топлес.

На снимке заметно, что актриса не до конца надела вечернее платье. Грудь Хайек закрыта рукой с мобильным телефоном.

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась за свою карьеру в десятках фильмов ("Догма", "От заката до рассвета" и "Отчаянный" и других). За роль художницы Фриды Кало её номинировали на премию "Оскар" в 2003 году.