50-летняя актриса Сальма Хайек оголилась на селфи

50-летняя актриса Сальма Хайек, известная своей элегантностью, поразила поклонников откровенным селфи. Сначала взгляд привлекает вечерний макияж звезды Голливуда, но в отражении зеркала на заднем плане видно, что Хайек фотографировалась топлес.
На снимке заметно, что актриса не до конца надела вечернее платье. Грудь Хайек закрыта рукой с мобильным телефоном.
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась за свою карьеру в десятках фильмов ("Догма", "От заката до рассвета" и "Отчаянный" и других). За роль художницы Фриды Кало её номинировали на премию "Оскар" в 2003 году.
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