Путин внёс в Госдуму Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма

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Путин внёс в Госдуму Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма

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Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Российская Федерация подписала данный документ Совета Европы ещё в начале 2009 года в Страсбурге.

Президент России Владимир Путин отправил на ратификацию в Государственную думу Конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов и о борьбе с финансированием терроризма. Информация об этом была опубликована в думской электронной базе данных.

— Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества, — говорится в сопроводительном документе президента.

После ратификации документа ответственными органами за направление запросов и ответов, согласно положениям конвенции, станут Министерство юстиции и Генпрокуратура РФ. А исполнение запросов или передачу их конкретным компетентным органам будет осуществлять Федеральная служба по финансовому мониторингу.

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