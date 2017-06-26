Верховный суд США согласился отменить блокировку иммиграционного указа Трампа

Верховный суд Соединённых Штатов согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента США Дональда Трампа. Как сообщают местные СМИ, на время рассмотрения судьи приостановят ряд решений нижестоящих судов, блокирующих действие документа.
— Мы удовлетворили прошение об истребовании дела из нижестоящей инстанции, — отмечается в решении суда.
Напомним, в июне второй по счёту апелляционный суд подтвердил приостановку указа президента США, который препятствует въезду граждан шести государств на территорию Соединённых Штатов. При этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация главы страны уверена, что ВС поддержит указ.
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