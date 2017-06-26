В США огромный горбатый кит выпрыгнул рядом с лодкой, едва не опрокинув её

Млекопитающее напугало находившихся на борту судна рыбаков, а затем вновь нырнуло в воду.

В проливе Нарроус у берегов США гигантский горбатый кит показался из воды в непосредственной близости от лодки местных рыбаков, которые закинули в воду сети. Об этом сообщает портал "Дни.ру". Видео происшествия опубликовал в Интернете местный житель Пол Циолковский, который поделился незабываемыми впечатлениями от увиденного.

— Это однозначно одно из самых сумасшедших приключений в моей жизни, — написал Циолковский. — Кто бы мог подумать, что я увижу своего рода Моби Дика здесь. Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но воды Нью-Джерси действительно опасны.

По словам мужчины, шестиметровая лодка, рядом с которой выскочило млекопитающее, едва не перевернулась. Показав спину, кит снова нырнул в воду.