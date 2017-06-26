Келли Осборн не пустили в туалет в "Старбаксе", и это обернулось мокрым конфузом

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Келли Осборн не пустили в туалет в "Старбаксе", и это обернулось мокрым конфузом

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Келли Осборн. Фото: соцсети

Дочь известного рокера и вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна обвинила сотрудников кофейни в произошедшем.

Во время гей-парада в Нью-Йорке Келли Осборн не пустили в туалет "Старбакса" сотрудники кофейни. Из-за этого звезда реалити-шоу обмочилась.

Девушка пожаловалась на произошедшее в "твиттере". Осборн винит сотрудников известной сети в том, что у неё "в ботинке оказалась моча".

"Старбакс" оставил инцидент без комментариев.

Ранее Лайф писал о том, что Келли Осборн застряла в платье.

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