Келли Осборн не пустили в туалет в "Старбаксе", и это обернулось мокрым конфузом

Дочь известного рокера и вокалиста группы Black Sabbath Оззи Осборна обвинила сотрудников кофейни в произошедшем.

Во время гей-парада в Нью-Йорке Келли Осборн не пустили в туалет "Старбакса" сотрудники кофейни. Из-за этого звезда реалити-шоу обмочилась.

SHAME on U @Starbucks #PissedMyOwnPants in this location because UR shameful employees refused to let me use the I have piss in my shoe pic.twitter.com/scVsNAUh10 — Kelly! (@KellyOsbourne) 26 июня 2017 г.

Девушка пожаловалась на произошедшее в "твиттере". Осборн винит сотрудников известной сети в том, что у неё "в ботинке оказалась моча".

"Старбакс" оставил инцидент без комментариев.

Ранее Лайф писал о том, что Келли Осборн застряла в платье.