Мэром городка в Кентукки снова выбрали собаку. Хотя могли бы — курицу или осла

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Мэром городка в Кентукки снова выбрали собаку. Хотя могли бы — курицу или осла

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Бульдог по кличке Бриннет Паултро стал уже четвёртым псом в истории города, который возглавит местную администрацию.

Трёхлетний питбуль по кличке Бриннет Паултро (Brynneth Pawltro) стал новым мэром американского города Рэббит-Хэш (штат Кентукки), опередив на выборах других достойных кандидатов: курицу, кота, осла и младенца. Об этом сообщает WDRB-TV.

В городке, где, по данным переписи 2010 года, проживают 315 человек, пёс становится градоначальником уже в четвёртый раз. Все началось с 1998 года, когда демократичные жители Рэббит-Хэша привели к власти дворнягу по кличке Гуфи Борнмэн. В начале 2000-х её сменил лабрадор Джуниор Кокран, а третьим мэром стала бордер-колли по кличке Люси Лу.

Она же стала единственным псом, заявившем о своих президентских амбициях. Люси планировала баллотироваться на прошедших выборах с утопической программой ликвидации правительства, однако что-то пошло не так. Президентская кампания прошла без участия колли и в результате победил Дональд Трамп.

Отметим, что реальной властью мэр в Рэббит-Хэше не обладает, но по праву пользуется всеобщим почётом и уважением.

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