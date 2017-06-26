Мэром городка в Кентукки снова выбрали собаку. Хотя могли бы — курицу или осла

Трёхлетний питбуль по кличке Бриннет Паултро (Brynneth Pawltro) стал новым мэром американского города Рэббит-Хэш (штат Кентукки), опередив на выборах других достойных кандидатов: курицу, кота, осла и младенца. Об этом сообщает WDRB-TV.
For the fourth time, small Kentucky town elects a dog as mayor. https://t.co/JksSlbNdkJ pic.twitter.com/VPAzrIUA1t— WDRB News (@WDRBNews) 24 июня 2017 г.
В городке, где, по данным переписи 2010 года, проживают 315 человек, пёс становится градоначальником уже в четвёртый раз. Все началось с 1998 года, когда демократичные жители Рэббит-Хэша привели к власти дворнягу по кличке Гуфи Борнмэн. В начале 2000-х её сменил лабрадор Джуниор Кокран, а третьим мэром стала бордер-колли по кличке Люси Лу.
Она же стала единственным псом, заявившем о своих президентских амбициях. Люси планировала баллотироваться на прошедших выборах с утопической программой ликвидации правительства, однако что-то пошло не так. Президентская кампания прошла без участия колли и в результате победил Дональд Трамп.
Brynneth Pawltro, a 3-year-old rescue pit bull, wins mayoral election in small Kentucky town: https://t.co/WoMrc285F2 via @Huffington. ^ND pic.twitter.com/UEMBWhJHUZ— Best Friends (@bestfriends) 26 июня 2017 г.
Отметим, что реальной властью мэр в Рэббит-Хэше не обладает, но по праву пользуется всеобщим почётом и уважением.
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