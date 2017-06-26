Полицейские оцепили корпус университета в Балтиморе из-за вооружённого человека

Стражи порядка не исключают, что вызов был ложным, так как никого подозрительного пока не обнаружили.

Полицейские оцепили корпус университета в Балтиморе после того, как поступили сообщения о вооружённом человеке в одном из кампусов. При этом в самом учебном учреждении всех студентов и преподавателей попросили укрыться ради безопасности.

— Просьба занять ближайшее укрытие до выяснения обстоятельств, — говорится в "твиттере" университета.

При этом прибывшие на место полицейские пока не обнаружили подозрительного вооружённого человека. Стражи порядка допускают, что вызов был ложным, так как незадолго до поступившего сообщения у охранника университета украли рацию.