Полицейские оцепили корпус университета в Балтиморе из-за вооружённого человека

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Полицейские оцепили корпус университета в Балтиморе из-за вооружённого человека

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Агарышев

Стражи порядка не исключают, что вызов был ложным, так как никого подозрительного пока не обнаружили.

Полицейские оцепили корпус университета в Балтиморе после того, как поступили сообщения о вооружённом человеке в одном из кампусов. При этом в самом учебном учреждении всех студентов и преподавателей попросили укрыться ради безопасности.

— Просьба занять ближайшее укрытие до выяснения обстоятельств, — говорится в "твиттере" университета.

При этом прибывшие на место полицейские пока не обнаружили подозрительного вооружённого человека. Стражи порядка допускают, что вызов был ложным, так как незадолго до поступившего сообщения у охранника университета украли рацию.

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