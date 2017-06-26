Агрессивный ворон оставил без почтового обслуживания один из районов Ванкувера

По предположению местного жителя, птица всего лишь пыталась оградить от людей место гнездования.

Один из районов канадского Ванкувера остался без почтового обслуживания из-за агрессивного ворона. Руководство почтовой службы пошло на такой шаг после серии нападений птицы на почтальонов. Об этом сообщил местный житель Шон Бергман на странице в "Фейсбуке", которая посвящена этому ворону.

Мужчина уже давно заприметил птицу. Сначала он просто наблюдал за ней, а потом решил посвятить ей блог. Ворона он назвал Кэноком. Как отмечает Шон Бергман, ранее Кэнок не нападал на почтальонов. Из-за этого мужчина сделал вывод, что нападения связаны с наступившим у птиц сезоном гнездования.

— Он просто защищает своё гнездо, это инстинкты, — написал в соцсети Шон.

Тем не менее ссадины, оставленные птицей, оказались более весомым доводом для руководства почты при принятии решения о дальнейшем обслуживании района. Таким образом, без почты остались 13 местных жителей, включая Шона Бергмана, притом среди них есть пожилая женщина и инвалид.

Понимая, что самим им тяжело будет ездить в почтовые отделения, Шон связался с руководством Canada Post и предложил лично обеспечивать безопасность их работников. Ведь Кэнак не только не нападает на Шона, но и свободно подпускает к себе. Однако решение о возобновлении обслуживания пока что не было принято.