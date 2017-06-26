ФАС завела дела на "Бургер кинг" и "Шоколадницу" за высокие цены в аэропортах

Как отмечается, эти кафе, а также "Му-му" занимают доминирующее положение в Домодедово и Жуковском.

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы начали разбирательства в отношении компаний "Бургер Рус" (сеть "Бургер кинг"), "Галерея-АЛЕКС" ("Шоколадница") и "Мастер Франчайзинг Групп" ("Му-му"). Поводом для этого стали высокие цены в аэропортах.

— Возбуждены дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции, выразившегося в злоупотреблении положением на рынке розничной торговли путём установления и поддержания высоких цен на продукты, — отмечается в сообщении.

Дела возбудили после того, как в службу обратились посетители аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.