ФАС завела дела на "Бургер кинг" и "Шоколадницу" за высокие цены в аэропортах

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы начали разбирательства в отношении компаний "Бургер Рус" (сеть "Бургер кинг"), "Галерея-АЛЕКС" ("Шоколадница") и "Мастер Франчайзинг Групп" ("Му-му"). Поводом для этого стали высокие цены в аэропортах.
— Возбуждены дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции, выразившегося в злоупотреблении положением на рынке розничной торговли путём установления и поддержания высоких цен на продукты, — отмечается в сообщении.
Дела возбудили после того, как в службу обратились посетители аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
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