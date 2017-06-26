Ваша первая работа. Профессия продавца стала самой популярной среди россиян

Большая часть респондентов начала свой карьерный путь с работы не по специальности.

Самой популярной первой работой россиян оказалась профессия продавца. Согласно данным службы исследований HeadHunter, именно с неё начался карьерный путь 9,2% соискателей. Об этом пишет портал "Дни.ру".

Большая часть респондентов (52%) начала свой карьерный путь с работы не по специальности. Чаще всего сходу устроится по специальности удаётся жителям Тюменской, Оренбургской, Смоленской областей и Республики Крым (по 61%).

Увеличивает шансы найти первую работу, связанную со своей сферой деятельности, принадлежность к медицине (74%), добыче сырья (70%), а также к юриспруденции и строительству (по 69%).

27% респондентов заявили, что на первой работе им платили по пять тысяч рублей в месяц или меньше.

Всего в исследовательском центре опросили 5295 респондентов.