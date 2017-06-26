Росприроднадзор закроет доступ на свалку в Балашихе

По периметру полигона Кучино специалисты установят ограждающие знаки и повесят цепь при въезде.

Специалисты Росприроднадзора прибудут 27 июня на полигон Кучино в Балашихе и опечатают его, отмечается в сообщении ведомства.

— Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон, — сообщили специалисты.

Напомним, с жалобой на запах со свалки местные жители обратились во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину. Вскоре Росприроднадзор организовал проверку компании "Заготовитель", эксплуатирующей указанный полигон.

Известно, что мусор с этой свалки увезут в Клинский, Можайский, Люберецкий и Ногинский районы Московской области. При этом просто закрыть полигон недостаточно — территорию необходимо рекультивировать.